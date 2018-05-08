Путин и Пашинян договорились укреплять российско-армянские отношения

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Владимир Путин поздравил Никола Пашиняна с избранием на должность премьер-министра Армении. В ходе телефонного разговора лидеры выразили настрой на дальнейшее укрепление союзнических российско-армянских отношений и обменялись поздравлениями в связи с предстоящим празднованием Дня Победы.

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил Никола Пашиняна с избранием на должность премьер-министра Армении и пожелал ему успехов на этом ответственном государственном посту.

Как сообщила во вторник вечером пресс-служба Кремля, лидеры также обменялись поздравлениями в связи с предстоящим празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне.

"Выражен обоюдный настрой на дальнейшее укрепление традиционно дружественных, союзнических российско-армянских отношений. Подчеркнута готовность к партнерскому взаимодействию в многосторонних и интеграционных объединениях, прежде всего в рамках Евразийского экономического союза и Организации Договора о коллективной безопасности", - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Ранее Пашинян в поздравительном послании Дмитрию Медведеву в связи с его вступлением в должность премьера России заявил, что новое правительство Армении готово к укреплению сотрудничества с Россией во всех сферах и углублению взаимодействия в рамках ЕАЭС.

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