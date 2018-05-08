Обама назвал ошибочным решение Трампа по ядерной сделке с Ираном

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Экс-президент США Барак Обама раскритиковал Дональда Трампа за его решение выйти из ядерной сделки с Ираном. По мнению политика, теперь Соединенные Штаты рискуют остаться проигравшими в выборе между ядерным оружием в руках Тегерана и войной на Ближнем Востоке.

Бывший президент Барак Обама заявил, что решение действующего главы Белого дома о выходе из ядерной сделки с Ираном является ошибочным. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Без СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действия, - прим. ред.) США в конечном итоге рискуют остаться проигравшими в выборе между ядерным оружием в руках Ирана и войной на Ближнем Востоке", - отмечается в заявлении экс-президента.

Ранее стало известно, что США выходят из сделки по иранской ядерной программе и готовят новые санкции в отношении Тегерана.

В связи с этим Иран проведет консультации с Россией и Китаем. Как заявил президент Исламской Республики Хасан Роухани, он рад выходу из соглашения "проблемного партнера".

До этого президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал соглашение и угрожал из него выйти, несмотря на призывы ряда европейских политиков не делать этого.

В 2015 году Иран и шестерка международных посредников - Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия - достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Стороны приняли Совместный всеобъемлющий план действий. Его выполнение снимает с Тегерана экономические и финансовые санкции Совета Безопасности ООН, США и Евросоюза.