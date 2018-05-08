МИД России заявил о недоговороспособности США

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Решение президента США Дональда Трампа по выходу из ядерной сделки с Ираном является новым подтверждением недоговороспособности Вашингтона, отметили в МИД России. Там подчеркнули, что глубоко разочарованы заявлением американского лидера.

МИД России прокомментировал решение президента США Дональда Трампа о выходе из ядерной сделки с Ираном.

"Глубоко разочарованы решением Президента США Дональда Трампа отказаться в одностороннем порядке от выполнения обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе и восстановить национальные американские санкции в отношении Ирана", - говорится в сообщении на сайте российского МИД.

На Смоленской площади подчеркнули, что каких-либо оснований для подрыва СВПД нет. План действий доказал свою полную дееспособность. Там напомнили, что План действий не принадлежит только США, а является достоянием всего международного сообщества, которое "неоднократно подтверждало заинтересованность в его сохранении и долгосрочной устойчивой реализации в интересах укрепления международного и регионального мира и безопасности, а также режима ядерного нераспространения".

"Иран строго придерживается взятых на себя обязательств, что регулярно подтверждается со стороны МАГАТЭ. Мы это всемерно поддерживаем и приветствуем. К глубокому сожалению, действия Вашингтона подрывают международное доверие к МАГАТЭ, в ходе реализации СВПД постоянно доказывавшему свой высокий профессионализм", - подчеркнули в МИД.

"Объявленные 8 мая решения – это новое подтверждение недоговороспособности Вашингтона. Они также демонстрируют, что американские претензии к абсолютно законной ядерной деятельности Ирана являются лишь ширмой для сведения с ним политических счетов", - добавили на Смоленской площади.

Москва отмечает, что обнародованная Вашингтоном позиция представляет собой существенное нарушение СВПД. В связи с этим совместная комиссия участников СВПД должна оперативно и самым тщательным образом рассмотреть и квалифицировать данную ситуацию в рамках установленных процедур.

"Россия открыта к дальнейшему взаимодействию с остальными участниками СВПД и продолжит активно развивать двустороннее сотрудничество и политический диалог с Исламской Республикой Иран," – отметили в ведомстве.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о выходе из ядерной сделки с Ираном. По его словам, иранская сторона продолжает работу над обогащением урана, несмотря на соглашение. Кроме того, хозяин Белого дома отметил, что Вашингтон восстановит ранее снятые санкции с Тегерана и введет новые.

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