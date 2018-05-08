В Лиссабоне умер посол России в Португалии

Теги: Общество дипломат мид россия смерть посол португалия

Посол России в Португалии Олег Белоус скончался в Лиссабоне на 67-м году жизни. Об этом во вторник сообщили в МИД России. Информация о причинах смерти дипломата на приводится.

Чрезвычайный и полномочный посол России в Португалии Олег Белоус скончался в Лиссабоне в возрасте 66 лет. Об этом сообщил МИД России.

"Ушел из жизни яркий дипломат, профессионал высшей пробы, внесший большой личный вклад в создание новой европейской архитектуры, налаживание партнерских отношений с Францией, Италией, Испанией, Португалией и другими странами Европы. Человек большой души, наставник целого поколения дипломатов. Пример служения России и твердой защиты ее интересов. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Олега Николаевича", - говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.