Россия отмечает 73-ю годовщину Великой Победы

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Сегодня 9 мая. Ровно 73 года назад закончилась самая страшная война в истории нашей страны. Этот день по праву считается важнейшим для России праздником. В День Победы мы вспоминаем тех, кто избавил мир от фашизма, преклоняемся перед их мужеством и самоотверженностью.

Россияне в среду отмечают 73-ю годовщину Великой Победы. Сегодня миллионы наших сограждан объединены общими чувствами радости и скорби, ведь в России сложно найти семью, которую бы не затронула Великая Отечественная война. Главные гости сегодняшних торжеств, конечно, ветераны, передает "ТВ Центр".

Сотни праздничных мероприятий, концертов и акций пройдут 9 мая в Москве. Ключевыми событиями станут парад Победы на Красной площади и шествие "Бессмертного полка", завершится праздничная программа грандиозным салютом.