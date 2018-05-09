В российских городах проходит акция "Бессмертный полк"

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Миллионы людей по всей России 9 мая встанут в колонны "Бессмертного полка". И пройдут по улицам с фотографиями своих родных и близких. Тех, кто мужественно и стойко боролся за Победу.

В Петропавловске-Камчатском "Бессмертный полк" собрал более 25 тысяч участников. В Хабаровске по центральным улицам с портретами фронтовиков прошли свыше 100 тысяч человек. Акция состоялась в Иркутске и Барнауле. Эстафету приняли Новосибирск и Красноярск, передает "ТВ Центр".

С каждым часом "Бессмертный полк" объединяет всё больше городов.