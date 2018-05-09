Израиль нанес авиаудар по пригороду Дамаска

Теги: В мире сирия обстрел израиль ракета

Два человека погибли в результате ракетного удара Армии обороны Израиля по пригороду Дамаска. После обстрела начался пожар.

Истребители израильских ВВС атаковали пригород Дамаска, погибли по меньшей мере два человека. По данным РИА Новости, это муж с женой – уроженцы города Шейх-Мискин.

Местные СМИ указывают, что сирийским средствам ПВО удалось сбить две ракеты.

Накануне сообщалось, что израильские войска на границе с Сирией приведены в состояние повышенной готовности. Развернуты ПВО, открыты бомбоубежища. Это произошло после того, как была выявлена подозрительная деятельность иранских сил в Сирии.