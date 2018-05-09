10:22, 09 мая 2018

Собянин поздравил россиян с Днем Победы

Теги:  Общество  собянин  праздник  москва

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил россиян с Днем Победы. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

Мэр столицы Сергей Собянин в своем Twitter поздравил россиян с Днем Победы.

Новости по теме День Победы

Другие новости

В других СМИ