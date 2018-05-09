Собянин поздравил россиян с Днем Победы

Мэр столицы Сергей Собянин в своем Twitter поздравил россиян с Днем Победы.

В #ДеньПобеды я испытываю самые разные чувства - от огромной гордости за наш народ, до горести за тех, кто не вернулся с войны. Давайте откроем семейные альбомы, вспомним фронтовиков, скажем спасибо им за этот подарок - жизнь. С праздником Великой Победы! https://t.co/aY8JNBwwrc