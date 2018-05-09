Собянин поздравил россиян с Днем Победы
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Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил россиян с Днем Победы. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.
Мэр столицы Сергей Собянин в своем Twitter поздравил россиян с Днем Победы.
В #ДеньПобеды я испытываю самые разные чувства - от огромной гордости за наш народ, до горести за тех, кто не вернулся с войны. Давайте откроем семейные альбомы, вспомним фронтовиков, скажем спасибо им за этот подарок - жизнь. С праздником Великой Победы! https://t.co/aY8JNBwwrc— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 9 мая 2018 г.