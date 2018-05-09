Путин: Россия не позволит переписать историю

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Россия не позволит переписать историю и забыть о том, кто спас мир от рабства и истребления. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на параде Победы. Он отметил, что потомки всегда будут гордиться подвигом советского народа, который "не дрогнул, не прогнулся перед жестоким врагом, когда некоторые государства предпочли позор капитуляции".

Советский народ не дрогнул и не прогнулся перед жестоким врагом, когда некоторые государства предпочли позор капитуляции или прямого сотрудничества с нацистами. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин во время выступления на параде Победы.

"Сегодня подвиг народа, спасшего Европу и мир от рабства, от истребления, от ужасов холокоста, пытаются перечеркнуть, исказить события войны, придать забвению подлинных героев, подделать, переписать, переврать саму историю"- приводит слова Путина "Интерфакс".

По словам президента, потомки всегда будут гордиться подвигом советского народа, который "не дрогнул, не прогнулся перед жестоким врагом, когда некоторые государства предпочли позор капитуляции, лицемерного соглашательства или прямого сотрудничества с нацистами".

Президент заявил, что советский народ сражался насмерть. По его словам, ни одна страна мира не отражала такого нашествия. "Все страны и все народы понимали тогда, что именно Советский Союз определил исход Второй Мировой войны, что этот великий жертвенный подвиг совершил наш солдат и наш народ. Он добился победы ценой тяжелейших, невосполнимых потерь. Защитил честь и независимость родной земли благодаря беспримерному мужеству на фронтах и в тылу", - сказал Путин.