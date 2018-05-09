В Москве завершился парад Победы

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В Москве завершился торжественный парад в честь Дня Победы. Собравшихся с трибуны поздравил Владимир Путин. Принял парад исполняющий обязанности министра обороны Сергей Шойгу.

В столице закончился парад Победы. По Красной площади маршировали военнослужащие Западного военного округа, сотрудники силовых ведомств, курсанты училищ, суворовцы, нахимовцы. Затем по брусчатке проехали колонны бронетехники, передает "ТВ Центр".

Их возглавил легендарный танк Т-34. Зрители увидели новейшие боевые машины "Терминатор-2", комплексы "Уран-9" и "Уран-6", беспилотники "Корсар" и "Катран". Над Красной площадью пролетели 75 вертолётов и самолётов. Среди них истребители пятого поколения Су-57 и модернизированные МиГ-31 с комплексами "Кинжал". Пилотажные группы "Русские Витязи" и "Стрижи" выполнили знаменитое построение "Кубинский бриллиант". Небо раскрасили в цвета российского триколора.