Цена нефти Brent превысила $77 после решения Трампа по Ирану

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Стоимость нефти продолжает расти на фоне выхода США из ядерной сделки с Ираном. Цена фьючерса марки Brent превысила 77 долларов за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле этого года в ходе торгов на бирже ICE выросла почти на 3%. Теперь она торгуется за 77,04 доллара за баррель. В последний раз этот сорт нефти за такую цену продавали в конце ноября 2014 года, отмечает ТАСС.

Накануне президент США Дональд Трамп объявил о выходе из ядерной сделки с Ираном. По его словам, Тегеран продолжает работу над обогащением урана, несмотря на соглашение. Кроме того, хозяин Белого дома отметил, что Вашингтон восстановит ранее снятые санкции с Тегерана и введет новые.