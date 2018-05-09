Путин, Вучич и Нетаньяху возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата
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Президент России Владимир Путин, президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.
Лидеры России, Сербии и Израиля Владимир Путин Александр Вучич и Биньямин Нетаньяху возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Об этом сообщает "Интерфакс".
Путин почтил память погибших в войне минутой молчания.
Ранее Путин выступил на параде Победы. Он заявил, что Россия не позволит переписать историю и забыть о том, кто спас мир от рабства и истребления.