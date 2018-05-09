Двух российских журналистов выслали из Украины

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Двух российских журналистов, работающих на "Первый канал" и "Россию", выслали из Украины сотрудники СБУ. Их обвинили в дискредитации Киева перед мировым сообществом.

Сотрудники Службы безопасности Украины выслали из страны журналистов "России" и "Первого канала" Валентину Соловьеву и Ольгу Юрьеву. Об этом сообщается на сайте СБУ.

"Соловьеву принудительно возвратить в Россию, а Юрьеву в Казахстан с запретом въезда в нашу страну сроком на три года", - говорится в заявлении ведомства.

Корреспондентов обвинили в распространении ложной информации, которая, по мнению украинских властей, дискредитирует власти.