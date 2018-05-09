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На авиабазе Хмеймим в Сирии прошел военный парад в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в Минобороны.

На авиабазе Хмеймим в Сирии состоялся военный парад, посвященный Победе в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление Минобороны.

Отмечается, что в составе механизированной колонны прошли современные образцы российской военной техники, среди которых бронеавтомобили "Тайфун" и "Тигр".

"Парад принял командующий группировкой войск Вооруженных сил России в Сирийской Арабской Республике генерал-полковник Александр Журавлев. Командовал парадом генерал-майор Андрей Рузинский", - указали в Минобороны.