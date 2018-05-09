Путин поблагодарил ветеранов за Победу

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Вся страна преклоняет голову перед подвигом, который совершили ветераны Великой Отечественной войны. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время торжественного приема в Кремле в честь Дня Победы. Он подчеркнул, что ветеранам войны пришлось пройти "через нечеловеческие испытания".

Владимир Путин на торжественном приеме в Кремле выразил благодарность всем ветеранам Великой Отечественной войны. "Я хочу обратиться сейчас и к тем ветеранам, которые находятся в этом зале, в нашей стране в целом, ко всем ветеранам Великой Отечественной войны, где бы они ни жили. Я со многими из них встречался в разных странах, они все герои. Мы все преклоняем голову перед их подвигом", - сказал президент России

Он предложил тост: за мир, за поколение победителей, за Россию. По словам Путина, День Победы - "это истинно народный праздник: торжественный и гордый, скорбный и очень теплый, личный". "Мы всегда будем помнить храбрых героев и скромных тружеников Победы. Храним эту память в сердце, в семейных альбомах, в кадрах кинохроники, в песнях военных лет, в нескончаемом людском потоке "Бессмертного полка", - приводит слова президента ТАСС.

Ранее Путин выступил на параде Победы. Он заявил, что Россия не позволит переписать историю и забыть о том, кто спас мир от рабства и истребления.