Путин вступился за ветерана, которого оттеснила охрана

Теги: Общество путин ветеран охранник

Во время празднования Дня Победы на Красной площади сотрудники ФСО оттеснили ветерана, который пытался подойти к Владимиру Путину. Президент России обратил внимание на эту ситуацию и сам подошел к ветерану.

Президент России Владимир Путин во время парада Победы обратил внимание, что его охрана оттеснила идущего рядом с ним ветерана, и сам подошел к нему. Глава государства пригласил ветерана пройти вместе с ним в Александровский сад на возложение цветов на Могилу Неизвестного Солдата.

Путин и тот самый ветеран, которого пыталась не пропустить охрана pic.twitter.com/ubMSab6BJ0 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 9 мая 2018 г.

Инцидент уже прокомментировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Это, конечно же, была непреднамеренная случайность. Президент уже обратил внимание на необходимость исключения таких ситуаций впредь", — сообщил он радиостанции "Говорит Москва".