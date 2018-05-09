Путин принял участие в шествии "Бессмертного полка"

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Миллионы людей по всей России 9 мая встанут в колонны "Бессмертного полка". И пройдут по улицам с фотографиями своих родных и близких. Тех, кто мужественно и стойко боролся за Победу. В Москве к шествию "Бессмертного полка" присоединился президент России Владимир Путин. Он участвует в этой акции уже в четвертый раз.

Акция памяти "Бессмертный полк" проходит в столице уже в четвёртый раз. Каждый год число её участников только растёт. В прошлом мае, несмотря на промозглую погоду, на улицы Москвы вышли более 850 тысяч человек. Ожидается, что сегодня эта цифра будет превышена, передает "ТВ Центр".

Люди участвуют в этой акции по зову сердца. В среду они пройдут 6 километров по центру Москвы вместе с портретами своих родственников, дедушек и бабушек, отцов и матерей, участников Великой Отечественной. Всех тех, без кого бы не было нашей общей Победы.

Маршрут колонны такой же, как и в прошлом году - от станции метро "Динамо" по Ленинградскому проспекту, через площадь Тверской заставы, мимо Белорусского вокзала, по Тверской улице в сторону Кремля.

Самый яркий момент для всех - это, конечно, возможность пройти по Красной Площади. Это особое, значимое место. Отсюда уходили на передовую эшелоны после Парада 7 ноября 1941 года. Многие из тех, кто шагал тогда по брусчатке, не вернулись с фронта. Но сегодня они снова пройдут символическим маршем по главной площади страны.

Присоединиться к колонне "Бессмертного полка" можно в разных точках по маршруту - это и станция метро "Динамо" и Белорусский вокзал, и Триумфальная площадь, и Пушкинская площадь.