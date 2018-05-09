Меркель отреагировала на выход США из ядерной сделки с Ираном

Теги: В мире иран сша меркель

Канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила сожаление, что США выходят из ядерной сделки с Ираном. В то же время она указала, что Германия привержена соглашению.

В ФРГ прокомментировали выход США из ядерной сделки с Ираном. "Мы остаемся приверженными обязательствам соглашения и приложим все усилия, чтобы Иран также выполнял свои обязательства", - приводит ТАСС слова канцлера Ангелы Меркель.

Накануне президент США Дональд Трамп объявил о выходе из ядерной сделки с Ираном. По его словам, Тегеран продолжает работу над обогащением урана, несмотря на соглашение. Кроме того, хозяин Белого дома отметил, что Вашингтон восстановит ранее снятые санкции с Тегерана и введет новые.

На это решение отреагировали цены на нефть. Стоимость фьючерса марки Brent с поставкой в июле этого года в ходе торгов на бирже ICE выросла почти на 3%. Теперь она торгуется за 77,04 доллара за баррель.