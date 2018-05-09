Трамп оценил встречу Помпео с Ким Чен Ыном

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Между госсекретарем США и лидером КНДР Ким Чен Ыном состоялись хорошие переговоры. Об этом рассказал глава Белого дома Дональд Трамп. Он также рассказал об освобождении из Северной Кореи трех американцев.

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter дал оценку встрече госсекретаря Майка Помпео с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

"Я рад сообщить вам, что госсекретарь Майк Помпео летит из Северной Кореи с тремя замечательными джентльменами, встречу с которыми все ждут с нетерпением. Судя по всему, они в хорошем здравии. Кроме того, встреча с Ким Чен Ыном была хорошей", - написал Трамп.

Secretary Pompeo and his “guests” will be landing at Andrews Air Force Base at 2:00 A.M. in the morning. I will be there to greet them. Very exciting! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 мая 2018 г.

В Северной Корее содержались под стражей три американца. Их обвинили во враждебной подрывной деятельности.

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