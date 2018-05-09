Собянин присоединился к шествию "Бессмертного полка" в Москве

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Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в шествии "Бессмертного полка" в центре города.

К шествию "Бессмертного полка" в центре столицы присоединился мэр Москвы Сергей Собянин. "С каждым годом количество москвичей, которые приходят на ул. Тверская, на Красную площадь, чтобы влиться в ряды "Бессмертного полка" становится не меньше, а больше, и в этом году, наверное, будет рекордное количество - около 1 миллиона человек", - приводит его слова АГН "Москва".

Ранее в шествии принял участие президент России Владимир Путин.