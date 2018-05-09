Могерини позвала Пашиняна в Брюссель

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Сотрудничество Европейского союза и Армении обсудила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини с новым премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Могерини пригласила Пашиняна посетить Брюссель.

В среду состоялся телефонный разговор премьера Армении Никола Пашиняна с главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини. Стороны также обсудили перспективы укрепления связей.

"Они (Могерини и Пашинян) согласились с важностью партнерства между Европейским союзом и Арменией и выразили надежду на личную встречу, при этом верховный представитель пригласила премьер-министра в Брюссель при первой возможности", — говорится в сообщении европейской внешнеполитической службы, которое цитирует РИА Новости.

Накануне президент России Владимир Путин поздравил Никола Пашиняна с избранием на должность премьер-министра Армении. В ходе телефонного разговора лидеры выразили настрой на дальнейшее укрепление союзнических российско-армянских отношений.