США ввели санкции против российских оборонных структур

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Белый дом принял решение ввести санкции в отношении ряда российских оборонных структур. Меры приняты в связи с нарушением законодательства США о нераспространении оружия массового поражения.

Вашингтон ввел санкции против ряда российских, иранских, северокорейских и китайских оборонных структур. Об этом со ссылкой на Федеральный реестр США сообщает ТАСС.

Отмечается, что из российских организаций под санкции попали учебный центр зенитных ракетных войск в Гатчине, 18-й Центральный научно-исследовательский институт Минобороны в Курске, Конструкторское бюро приборостроения в Туле, 183-й гвардейский зенитный ракетный полк, научно-производственный концерн БАРЛ.

Всего в санкционные списки вошли 28 лиц и структур.

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