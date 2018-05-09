"Бессмертный полк" в Москве собрал более миллиона участников

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Акция "Бессмертный полк" в Москве установила рекорд по количеству участников. По данным МВД России, на шествие вышло более одного миллиона человек. В этом году в акции традиционно принял участие президент России Владимир Путин.

Более одного миллиона человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в столице. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В центре столицы проходит шествие "Бессмертный полк". В Москве по состоянию на 18:00 мск более 1 миллиона россиян принимают участие в нем", - сказала она.

В шествии приняли участие президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. Акция памяти "Бессмертный полк" проходит в столице уже в четвертый раз. Каждый год число ее участников только растет. В прошлом мае, несмотря на промозглую погоду, на улицы Москвы вышли более 850 тысяч человек.

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