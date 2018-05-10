Встреча Трампа и Кем Чен Ына может состояться в Сингапуре

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Историческая встреча лидеров США и КНДР может произойти в Сингапуре. Дональд Трамп считает это место более удачным, чем димилитаризованная зона на границе КНДР и Южной Кореи. Вместе с тем в Белом доме не исключают возможности провала организации потенциального саммита.

Белый дом США дал распоряжение о начале подготовки ко встрече президента Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном, местом для которой был выбран Сингапур. Об этом сообщает "Инетрфакс" со ссылкой на CNN.

Отмечается, что сам Трамп не поддержал вариант с переговорами в демилитаризованной зоне на границе Южной Кореи и КНДР. В итоге именно глава Соединенных Штатов будет принимать окончательное решение о месте и дате возможной исторической встречи.

В кругах американских чиновников считают, что Сингапур выглядит более предпочтительным вариантом из-за удаленности этой территории от Пхеньяна. Вместе с тем подчеркивается, что руководство США не исключает вероятность провала в вопросах организации саммита.

Ранее стало известно, что посетивший КНДР государственный секретарь Штатов Майк Помпео смог договориться об освобождении троих задержанных в Северной Корее граждан США.

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