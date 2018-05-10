СМИ назвали имя ветерана, за которого вступился Путин

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По сообщениям СМИ, ветераном, которого в ходе парада Победы оттеснила охрана президента России, оказался 94-летний Дмитрий Петрович Сыркашев. Он участвовал в освобождении Смоленска и штурме Кенигсберга. Владимир Путин вступился за ветерана, пожал ему руку и пригласил вместе возложить цветы к могиле Неизвестного солдата.

Стало известно, что ветераном, которого во время парада Победы попыталась оттеснить охрана Владимира Путина и за которого сам президент вступился, является 94-летний Дмитрий Петрович Сыркашев, воевавший на Западном и 3-м Белорусском фронтах. Об этом сообщает телеканал РЕН-ТВ.

Уточняется, что Сыркашев награжден медалью "За отвагу". Он участвовал в освобождении Смоленска и штурме Кенигсберга. Был ранен в область позвоночника и в руку. В параде Победы участвует ежегодно и до этого уже лично встречался с Путиным.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию, назвав случившееся "непреднамеренной случайностью" и добавив, что Путин дал распоряжение впредь избегать подобных казусов.

9 мая на Красной площади прошел парад в честь 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. В ходе мероприятия Путин заявил об опасности "искажения событий войны", добавив, что Россия не намерена допустить подобного. Непосредственно после инцидента, в ходе которого охрана президента оттеснила идущего рядом ветерана, глава государства вмешался, подошел к Сыркашеву, пожал ему руку и пригласил вместе возложить цветы к могиле Неизвестного солдата.

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