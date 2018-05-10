Израильские войска нанесли удар по территории Сирии

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Армия Израиля 10 мая атаковала множество иранских военных объектов в Сирии в ответ на ракетный обстрел армейских позиций на Голанских высотах. Официальный представитель Армии обороны страны Джонатан Конрикус сообщил, что Израиль проинформировал Россию перед нанесением ударов.

Израиль нанес ракетный удар по территории Сирии - разрушена радиолокационная станция и склад боеприпасов, передает агентство SANA. Силы противовоздушной обороны правительственных войск Сирии отразили большую часть атаки Израиля, однако некоторые снаряды достигли целей. Также сообщается об обстреле этого же района из израильских танков, передает "ТВ Центр".

При этом ситуацией воспользовались боевики - они попытались захватить позиции сирийской армии в районе города Эль-Баас, но их нападение также удалось отбить. Обстановка накалилась в последние несколько дней - Израиль регулярно обстреливает территорию арабской республики, объясняя, что наносит удары по иранским конвоям и базам.

В этот раз Тель-Авив заявил, что произвел ответные действия, после того как иранские силы с территории Сирии запустили около 20 ракет по израильским войскам на Голанских высотах. Часть из них была перехвачена с помощью систем ПРО.

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