Путин назвал удивительные качества Назарбаева

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Владимир Путин назвал лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева активным и талантливым руководителем. Президент России отметил его умение окружать себя эффективными, молодыми и сильными людьми.

Владимир Путин дал интервью телерадиокомплексу президента Казахстана. Отрывок из беседы был показан телеканалом "МИР24". В нём российский лидер ответил на вопрос о личных качествах своего коллеги, которые он считает наиболее важными. По словам Путина, Нурсултана Назарбаева как сильного руководителя в первую очередь отличает умение окружать себя эффективными людьми.

"Что меня всегда, честно говоря, и радовало, и удивляло. Он ведь еще в советское время сделал карьеру, сделал блестящую карьеру. Это удивляет до сих пор. Несмотря на это советское прошлое, он всегда был человеком, устремленным в будущее. Это очень важное качество. Он, во-первых, умеет окружать себя умными и дельными людьми, молодыми людьми и никогда не боится ставить рядом с собой сильных людей. Это отличительная черта любого сильного руководителя. Таким мудрым, деятельным, активным руководителем, я бы сказал, талантливым руководителем, лидером является Нурсултан Абишевич Назарбаев", – сказал российский лидер.

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