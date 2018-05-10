Пропавшего мальчика в Бурятии нашли мертвым

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Двухлетний мальчик, пропавший в Бурятии 6 мая, найден мертвым. Ранее на месте его исчезновения было обнаружено слово "умрет". Следователи выяснили, что эта надпись не имеет отношения к исчезновению ребенка. В дальнейшем будет назначена судмедэкспертиза, для определение точной причины смерти.

В Бурятии пропавшего три дня назад двухлетнего мальчика нашли мертвым, сообщает "РИА Новости".

"Тело малыша было обнаружено сегодня рано утром рыбаками на косе в районе села Старое Татаурово", - рассказали в полиции.

Инцидент произошел в воскресенье, 6 мая, в дачном товариществе "Эдэм" в Иволгинском районе республики. Мать ребенка оставила малыша играть с другими детьми, а сама пошла в гости к сестре. Спустя 20 минут, женщина вышла на улицу и обнаружила пропажу ребенка. Другие дети также не заметили, как мальчик исчез.

На место ЧП оперативно прибыли полицейские и кинолог, однако сразу следы ребенка найти не удалось. На берегу реки, где пропал мальчик, была обнаружена надпись "умрет". Впоследствии следователи выяснили, что эта надпись не имеет отношения к исчезновению ребенка.

В ближайшее время по уголовному делу будет назначена судебно-медицинская экспертиза для определения точной причины смерти мальчика.

"Следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств его исчезновения, продолжаются", - сообщили в Следственном комитете.

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