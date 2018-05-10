На время ЧМ-2018 могут запретить жарить шашлыки

Теги: Общество пожар чм-2018

В ходе проведения в России ЧМ-2018 по футболу гражданам могут запретить разводить костры и сжигать траву, а также организовывать пикники с жаркой шашлыка. Такая мера может быть предпринята в рамках особого противопожарного режима. В случае ухудшения обстановки может быть также введен запрет на посещение лесов.

На время проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года российские власти намерены ввести особый противопожарный режим, согласно которому будет запрещено разводить костры и сжигать траву, а также организовывать пикники с жаркой шашлыков. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на документ, подписанный главой МЧС Владимиром Пучковым.

Отмечается, что соответствующая рекомендация поступила в регионы от правительственной комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Следить за исполнением указа будут как областные руководители, так и представители Рослесхоза и МЧС. Вместе с тем уточняется, что конкретные меры будут определять муниципальные власти.

Кроме того, в документе заявлено, что в случае осложнения пожарной обстановки гражданам могут запретить посещать леса. За нарушение правил установят повышенные штрафы.

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