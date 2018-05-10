В Новосибирской области студент ранил сокурсника и покончил с собой

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Студент колледжа в Новосибирской области выстрелил в одногруппника, а затем покончил с собой. Также пострадали еще два человека, которые в момент инцидента выпрыгнули из окна. На место происшествия выехал врио губернатора региона Андрей Травников.

Студент Барабинского филиала Новосибирского колледжа транспортных технологий имени Н.А. Лунина ранил однокурсника и после этого покончил с собой, передает РИА Новости.

"Студент первого курса во время занятий ранил однокурсника, после чего покончил жизнь самоубийством", - сообщили в пресс-службе областного правительства.

Инцидент произошел утром 10 мая. Сообщается, что пострадавший получил огнестрельное ранение, на данный момент он находится в операционным с ранением плеча. Также травмы получили еще два человека, которые в момент инцидента выпрыгнули из окна. У них диагностировали переломы.

"Их состояние оценивается как средней степени тяжести", - сообщил представитель облминздрава.

Врио губернатора региона Андрей Травников отменил свою запланированную поездку в Ордынский район и выехал в Барабинск.

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