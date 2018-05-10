Министр связи Якутии отстранен от должности из-за подозрений в коррупции

Теги: Общество коррупция взятка

После начатой правоохранительными органами проверки от своей должности был отстранен министр связи и информационных технологий Якутии Александр Борисов. Его подозревают в нарушении закона о коррупции. Соответствующий указ был подписан 10 мая.

Министр связи и информационных технологий Якутии Александр Борисов отстранен от занимаемой им должности из-за подозрений в нарушении закона о коррупции, пишет "Газета.ру" со ссылкой на местный информационный портал.

Соответствующий указ 10 мая подписал глава Якутии Егор Борисов. Мера будет действовать вплоть до окончания организованной правоохранительными органами проверки.

В настоящее время следователи предполагают, что Борисов трудоустроил в "Технический центр телевидения и радиовещания" своего сына, а также еще двух граждан, состоящих с ним в дружеских отношениях.

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