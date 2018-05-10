В Москве к ЧМ-2018 появятся фотобудки в виде мяча
Теги: Общество москва фотография чм-2018
Фотобудки в виде футбольного мяча появятся в Москве к чемпионату мира по футболу. Гости смогут сделать памятное фото на фоне панорамы Москвы и с символикой Чемпионата.
Фотобудки в форме футбольного мяча установят в Москве к чемпионату мира по футболу, об этом пишет агентство "Москва" со ссылкой на документы с сайта госзакупок.
На задней внутренней стенке мяча будет изображена панорама имиджа Москвы с символикой Чемпионата.
Фотобудка будет работать с 15 июня по 15 июля, ежедневно с 9:00 до 21:00. Они будут установлены в Центральном, Северо-Восточном и Западном административных округах столицы.
Читайте также:
На время ЧМ-2018 могут запретить жарить шашлыки
В московском метро во время ЧМ будут работать более 200 англоговорящих инспекторов