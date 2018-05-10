В Москве к ЧМ-2018 появятся фотобудки в виде мяча

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Фотобудки в виде футбольного мяча появятся в Москве к чемпионату мира по футболу. Гости смогут сделать памятное фото на фоне панорамы Москвы и с символикой Чемпионата.

Фотобудки в форме футбольного мяча установят в Москве к чемпионату мира по футболу, об этом пишет агентство "Москва" со ссылкой на документы с сайта госзакупок.

На задней внутренней стенке мяча будет изображена панорама имиджа Москвы с символикой Чемпионата.

Фотобудка будет работать с 15 июня по 15 июля, ежедневно с 9:00 до 21:00. Они будут установлены в Центральном, Северо-Восточном и Западном административных округах столицы.

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