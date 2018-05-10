США собираются ввести новые санкции против Ирана

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США введут новые санкции против Ирана уже в ближайшие дни. Согласно заявлению Белого Дома, Вашингтон окажет максимальное экономическое давление - возобновит ограничения, которые действовали до иранской ядерной сделки, а также введёт более жёсткие санкции.

Исторический документ превращается в пепел. Звездно-полосатый флаг вместе с копией того самого ядерного соглашения прямо на высокой трибуне иранского парламента сгорел за несколько секунд. Президент Роухани, впрочем, был более сдержан, передает "ТВ Центр".

"Я поручил министерству иностранных дел продолжать консультации с европейскими союзниками, а также с Россией и Китаем. Если мы придем к результатам, то ядерная сделка останется в силе вопреки желанию США, в противном случае, мы будем вынуждены объявить о новых решениях", - заявил он.

Трамп вышел из ядерной сделки во вторник. Красиво перед телекамерами подписал соответствующий документ. "Иранский режим - главный спонсор терроризма. Они экспортируют опасные ракеты, разжигают пламя конфликтов на Ближнем Востоке. Много раз Иран и его террористические марионетки устраивали взрывы в американских посольствах, подвергали опасности жизни американских военных", - заявил президент США.

Однако Трамп не просчитал последствия от разрыва соглашения. В первую очередь, экономические. Министр финансов США Стивен Мнучин анонсировал отказ от иранской нефти. При этом цены на черное золото моментально отреагировали на международную повестку и пробили очередной максимум за три последних года - 77 долларов за баррель.

На фоне колебаний пошатнулись котировки некоторых крупных компаний, в том числе европейских. Ведь санкции Трампа затронут не только Тегеран, но и столицы Старого света. Президент США четко дал понять - кто не с нами, тот против нас. Заокеанской политикой европейский бизнес явно не доволен. Экономическая интеграция стран Европы с Ираном существует. Например, в авиаотрасли. Макрон, Меркель и Джонсон совсем недавно поочередно посещали Вашингтон и пытались отговорить Трампа от решительного шага. Однако американский лидер французского коллегу больше воспринимал тактильно. На общение с фрау канцлерин отвел считанные минуты. А Бориса Джонсона вообще вниманием не удостоил, оставив его прилет на уровне министерской встречи. Несмотря на фиаско в переговорном процессе, отказываться от партнерства с Тегераном в угоду Вашингтону в Лондоне, Париже и Берлине не намерены.

"Самое важное - поддерживать стабильность на Ближнем Востоке. Ещё в Вашингтоне я понял, что президент Трамп хочет выйти из соглашения. Поэтому на совместной пресс-конференции предложил, чтобы мы работали в более широких рамках. Я разочарован решением американского президента. Думаю, что это ошибка", - сказал Макрон.

Совместный всеобъемлющий план действий относительно ядерной программы Ирана - именно так официально называется подписанный три года назад документ - предусматривал прекращение Исламской республикой ядерных разработок в обмен на постепенное снятие санкций. Примечательно, что инициировали без преувеличения историческое соглашение Соединенные Штаты. И лично президент Обама.

"Я считаю, что решение подвергнуть риску Совместный всеобъемлющий план действий без каких-либо нарушений сделки со стороны Ирана было серьёзной ошибкой. Без СВПД США могут, в конечном счёте, остаться перед проигрышным выбором между Ираном, у которого будет ядерное оружие, и ещё одной войной на Ближнем Востоке", - написал Барак Обама в Facebook.

Посредником в иранской сделке три года назад выступала в том числе и Россия. В нашем МИД отметили, что поведение Вашингтона в очередной раз вызывает сожаление.

"Глубоко разочарованы решением Президента США Д.Трампа отказаться в одностороннем порядке от выполнения обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе и восстановить национальные американские санкции в отношении Ирана. США в очередной раз действуют вопреки мнению большинства государств и исключительно в собственных узкокорыстных и конъюнктурных интересах, грубо попирая нормы международного права", - указали в ведомстве.

Судьба сделки, которую при подписании назвали важнейшим достижением дипломатии, очевидно, решится в ближайшее время. И даже если Трамп притормозит, нет гарантий, что это сделают в Тегеране. Президент Роухани не исключил: если диалога не получится, Иран может возобновить промышленное обогащение урана. Президента поддерживает улица, где так же ярко, как в парламенте, горят звездно-полосатые флаги.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".