11:33, 10 мая 2018

США собираются ввести новые санкции против Ирана

Теги:  Политика  иран  сша  евросоюз

США введут новые санкции против Ирана уже в ближайшие дни. Согласно заявлению Белого Дома, Вашингтон окажет максимальное экономическое давление - возобновит ограничения, которые действовали до иранской ядерной сделки, а также введёт более жёсткие санкции.

Исторический документ превращается в пепел. Звездно-полосатый флаг вместе с копией того самого ядерного соглашения прямо на высокой трибуне иранского парламента сгорел за несколько секунд. Президент Роухани, впрочем, был более сдержан, передает "ТВ Центр".

Эр-Рияд начнет разработку ядерного оружия в случае срыва сделки с Ираном

"Я поручил министерству иностранных дел продолжать консультации с европейскими союзниками, а также с Россией и Китаем. Если мы придем к результатам, то ядерная сделка останется в силе вопреки желанию США, в противном случае, мы будем вынуждены объявить о новых решениях", - заявил он.

Трамп вышел из ядерной сделки во вторник. Красиво перед телекамерами подписал соответствующий документ. "Иранский режим - главный спонсор терроризма. Они экспортируют опасные ракеты, разжигают пламя конфликтов на Ближнем Востоке. Много раз Иран и его террористические марионетки устраивали взрывы в американских посольствах, подвергали опасности жизни американских военных", - заявил президент США.

Однако Трамп не просчитал последствия от разрыва соглашения. В первую очередь, экономические. Министр финансов США Стивен Мнучин анонсировал отказ от иранской нефти. При этом цены на черное золото моментально отреагировали на международную повестку и пробили очередной максимум за три последних года - 77 долларов за баррель.

На фоне колебаний пошатнулись котировки некоторых крупных компаний, в том числе европейских. Ведь санкции Трампа затронут не только Тегеран, но и столицы Старого света. Президент США четко дал понять - кто не с нами, тот против нас. Заокеанской политикой европейский бизнес явно не доволен. Экономическая интеграция стран Европы с Ираном существует. Например, в авиаотрасли. Макрон, Меркель и Джонсон совсем недавно поочередно посещали Вашингтон и пытались отговорить Трампа от решительного шага. Однако американский лидер французского коллегу больше воспринимал тактильно. На общение с фрау канцлерин отвел считанные минуты. А Бориса Джонсона вообще вниманием не удостоил, оставив его прилет на уровне министерской встречи. Несмотря на фиаско в переговорном процессе, отказываться от партнерства с Тегераном в угоду Вашингтону в Лондоне, Париже и Берлине не намерены. 

"Самое важное - поддерживать стабильность на Ближнем Востоке. Ещё в Вашингтоне я понял, что президент Трамп хочет выйти из соглашения. Поэтому на совместной пресс-конференции предложил, чтобы мы работали в более широких рамках. Я разочарован решением американского президента. Думаю, что это ошибка", - сказал Макрон.

Совместный всеобъемлющий план действий относительно ядерной программы Ирана - именно так официально называется подписанный три года назад документ - предусматривал прекращение Исламской республикой ядерных разработок в обмен на постепенное снятие санкций. Примечательно, что инициировали без преувеличения историческое соглашение Соединенные Штаты. И лично президент Обама.

"Я считаю, что решение подвергнуть риску Совместный всеобъемлющий план действий без каких-либо нарушений сделки со стороны Ирана было серьёзной ошибкой. Без СВПД США могут, в конечном счёте, остаться перед проигрышным выбором между Ираном, у которого будет ядерное оружие, и ещё одной войной на Ближнем Востоке", - написал Барак Обама в Facebook.

Посредником в иранской сделке три года назад выступала в том числе и Россия. В нашем МИД отметили, что поведение Вашингтона в очередной раз вызывает сожаление.

"Глубоко разочарованы решением Президента США Д.Трампа отказаться в одностороннем порядке от выполнения обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе и восстановить национальные американские санкции в отношении Ирана. США в очередной раз действуют вопреки мнению большинства государств и исключительно в собственных узкокорыстных и конъюнктурных интересах, грубо попирая нормы международного права", - указали в ведомстве.

Судьба сделки, которую при подписании назвали важнейшим достижением дипломатии, очевидно, решится в ближайшее время. И даже если Трамп притормозит, нет гарантий, что это сделают в Тегеране. Президент Роухани не исключил: если диалога не получится, Иран может возобновить промышленное обогащение урана. Президента поддерживает улица, где так же ярко, как в парламенте, горят звездно-полосатые флаги.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".

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