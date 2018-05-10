Посольство России на Украине осудило высылку журналистов

Теги: Украина беспорядки националист

Киев нарушает международные обязательства, когда высылает из страны российских журналистов. Такие шаги недопустимы. Так в посольстве России на Украине прокомментировали задержание и выдворение репортёров, которые освещали шествие "Бессмертного полка" в украинской столице.

Вместо праздника – настоящая баталия. Колонна ветеранов и сочувствующих скандированием пытается заглушить националистические лозунги. Уже несколько лет празднование Дня Победы на Украине проходит по такому сценарию. В центре Киева акция "Никто не забыт, ничто не забыто" - аналог "Бессмертного полка" - собрала около четырех тысяч человек. Несмотря на внушительные силы полиции, шествию помешали радикалы. Одному из участников марша сломали нос, передает "ТВ Центр".

Многие провокаторы, как выяснится позже, имели при себе оружие. И это притом, что своими идейными противниками они считают, по сути, беззащитных стариков. Прикрываясь законом о декоммунизации, молодчики силой пытались забрать все, что, по их мнению, ассоциируется с советским прошлым. Звездочки, георгиевские ленты, портреты прославленных полководцев.

Не сумел возложить цветы к Вечному огню руководитель Российского центра науки и культуры в Киеве Константин Воробьев – его облили зеленкой. День Победы был испорчен радикалами в Днепре, Запорожье, Мелитополе, Львове. Вполне очевидные сигналы к такому гражданскому противостоянию в очередной раз дал и президент Украины. Выступая перед военными, Петр Порошенко рассуждал о новых национальных боевых традициях Украины.

"Армию, наконец, окончательно очистим от всех опасных рудиментов советско-российской идеологии. Эти рудименты негативно влияли на боевой дух украинского воинства. Они морочат нам голову обманными пропагандистскими штампами", - сказал он.

Конфузом обернулась акция "Первая минута мира". Из-за ошибки редакторов в титрах во время трансляции вышло, что капитуляция Германии была подписана при участии президента Украины. Новое прочтение истории уже породило массу шуток. А вот анонс праздничного концерта на другом телеканал "Интер" спровоцировал более серьезные последствия.

Накануне днем здание телеканала оказалось фактически блокировано десятками участников ультраправой партии "Национальный корпус" (запрещена в России). Активисты требовали убрать концерт из сетки вещания.

Ночью здание телеканала облили краской и даже попытались поджечь, бросив коктейль Молотова. Активисты уже заявили о готовности совершить новые нападения на редакцию.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".