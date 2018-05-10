Доступ на Центральную аллею ВДНХ ограничен до июня

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На ВДНХ с четверга ограничат доступ на Центральную Аллею. Кроме того, временно прекратят работу некоторые павильоны.

На территории ВДНХ продолжается благоустройство, из-за чего доступ на Центральную Аллею ограничен. Об этом сообщает "Газета.Ru".

От арки Главного входа до Площади Промышленности заменят асфальт и бордюрный камень. Большой объем строительства, шум и трудности с передвижением не позволяют посетителям комфортно проводить свое время. Завершить все работы планируют к 1 июня.

А пока зайти на ВДНХ можно со стороны Продольного и Лихоборского проездов, улиц Хованская и Сергея Эйзенштейна. Всю информацию о работающих павильонах и пешеходных маршрутах будут оперативно размещать на официальном сайте выставки.