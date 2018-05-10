В Приморье открылся сезон ловли минтая

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В Приморском крае стартовал сезон ловли минтая. У рыбы начался нерест, она подходит очень близко к берегу. Среди дальневосточных рыбаков - настоящий ажиотаж. Но даже в период щедрой рыбалки с добычей уходят не все.

Раннее утро - самое время готовить лодки и удочки. Пока не начался ветер и сильный прибой, рыбаки стараются выйти в море. Чтоб не искупаться в холодной воде, как начинающие любители рыбалки, передает "ТВ Центр".

Любителей минтая столько, что на берегу и рыбьему хвосту негде упасть. Популярная у рыбаков бухта Горностай ещё несколько недель будет заставлена лодками. Минтай на нересте, а значит у рыбаков самый ажиотаж.

В этот период минтай подходит максимально близко к берегу. В недалекое плаванье рыбаки берут только самое необходимое. Добычу на берег привозят ведрами. Но рыбацкая удача улыбается не всем. Все дело в наживке, говорят рыбаки.

Вкусовые качества минтая в разные времена оценивали неоднозначно. То им не стыдно было и гостей накормить, то считался исключительно кормом для кошек. Сейчас гурманы вновь совсем не прочь отобедать блюдом из свежевыловленной рыбки.

На представителя семейства тресковых охотятся с берега, и даже под водой. Голодный юркий хищник быстро идет на приманку.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев, Дальневосточное бюро "ТВ Центра", Владивосток.