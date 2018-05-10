Сумма штрафов за нарушение антитабачного закона в январе-марте превысила 30 млн

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В России за первый квартал 2018 года за нарушение антитабачного закона к ответственности привлекли более двух с половиной тысяч человек. Общая сумма штрафов превысила 30 миллионов рублей. Постановление действует с 1 июня 2013 года.

За первый квартал 2018 года сумма штрафов за нарушение антитабачного законодательства превысила 30 миллионов рублей, сообщают "Известия" со ссылкой на публикацию Роспотребнадзора.

Всего к ответственности привлекли порядка 2600 человек. Из них 700 - обычные граждане, еще более тысячи - работники организаций-продавцов табачных изделий.

Антитабачный закон действует в России с 1 июня 2013 года. Согласно этому постановлению, запрещено курить в кафе и ресторанах, в образовательных и здравоохранительных учреждениях, в спортивных и культурных местах, а также на детских площадках, вокзалах, рынках и в аэропортах.

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