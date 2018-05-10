Госдума намерена расширить "закон Димы Яковлева"

Теги: выборы госдума Законопроект

Депутаты Госдумы намерены внести законопроект о распространении "закона Димы Яковлева" на иностранных лиц, которые вмешиваются в российские выборы. Речь идет как о физических, так и о юридических лицах.

Все фракции в Госдуме России предложат расширить действие "закона Димы Яковлева" на иностранных лиц, вмешивавшихся в выборы в России, передает РИА Новости.

"Группа коллег, представляющих четыре все фракции, внесет законопроект в закон 2012 года о применении санкций в отношении тех, кто нарушает права граждан России - закон Димы Яковлева. Там есть перечень тех, в отношении кого эти санкции могут быть применены. Этот перечень будет дополнен по предложению коллег пунктом о том, что к ним могут быть отнесены те, кто вмешивается выборы в России", - заявил первый замглавы фракции "Единой России" Андрей Исаев.

"Закон Димы Яковлева" был принят в конце декабря 2012 года и содержит ряд положений, вводящих запрет на въезд в Россию граждан США. Широко известен из-за четвертой статьи. Она запрещает американцам усыновлять российских детей.

Читайте также:

В Госдуму внесен законопроект об ответных мерах России на санкции США

Правительство предложило штрафовать за оборот санкционных товаров

В России могут ввести ответственность за соблюдение санкций США