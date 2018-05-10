Россию назвали страной с крупнейшим кинорынком в Европе

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В 2017 году в России было продано 212,2 миллиона билетов в кино, что сделало ее европейским лидером рынка. Отрыв от второго места, доставшегося Франции, составляет 2,8 миллиона. При этом по кассовым сборам всех опередила Великобритания с показателем в 1,3 миллиарда фунтов.

Согласно отчету Европейской аудиовизуальной обсерватории, кинорынок России стал крупнейшим среди 41 европейской страны, в список которых, помимо Евросоюза, входят также Балканы, Марокко, Турция, Армения и Грузия. Об этом пишет "РБК".

Так, в 2017 году в России продали 212,2 миллиона билетов в кино. Отрыв от второго места, которое заняла Франция, составляет 2,8 миллиона. По сравнению с 2016 года, продажи в России выросли на 10 процентов, в то время как во Франции сократились на 1,7.

Уточняется, что четверть проданных билетов пришлись на картины отечественного производства. Лидером по этому показателю также является Франция, где собственные фильмы составляют 37,4 процента продаж. Что касается аутсайдеров рейтинга, то здесь выделяются Португалия и Румыния с показателями в 2,6 и 2,3 процента соответственно.

Вместе с тем отмечается, что по кассовым сборам Россия все еще уступает ведущим европейским странам. Отечественный бокс-офис в 2017-м показал результат в 53,3 миллиарда рублей, в то время как Великобритания покорила отметку в 1,3 миллиарда фунтов (96,1 миллиарда рублей).

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