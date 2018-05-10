Россияне оценили отношение иностранных государств к своей стране

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Большинство россиян уверены, что иностранные государства стали хуже относиться к их стране. Так на вопрос фонда "Общественное мнение" ответили 43 процента человек. 32 процента отметили налаживание отношений, еще 23 процента высказались о неизменности ситуации.

Фонд "Общественное мнение" провел опрос среди россиян на тему их оценки отношения иностранных государств к своей стране. О результатах исследования сообщает РИА "Новости".

Большинство респондентов (43 процента) отметили ухудшение отношения к России со стороны других стран. Отмечается, что доля подобных ответов стабильно растет с декабря 2015 года, когда такое же предположение высказали 26 процентов опрошенных.

23 процента жителей страны придерживаются мнения об улучшении отношений между Россией и иностранными государствами. Для сравнения, в декабре 2016-го так же ответили 35 процентов респондентов, в декабре 2015-го - 31 процент. Самый низкий показатель был зафиксирован в декабре 2014 года - всего 17 процентов.

В том, что отношение к России не изменилось, уверены 23 процента опрошенных. Еще 11 процентов затруднились с ответом.

Опрос проводился в конце апреля 2018 года среди полутора тысяч человек в 53 регионах России.

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