Названа предварительная причина стрельбы в барабинском колледже

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Инцидент со стрельбой в барабинском колледже произошел, вероятно, из-за личного конфликта. 17-летнего подростка, который выстрелил из ружья в сокурсника, могли унижать, а сам он был замкнутым и необщительным. По предварительным данным, оружие принадлежало отцу студента.

Предварительной причиной происшествия в барабинском колледже мог стать личный конфликт, сообщает РИА Новости.

По данным прокуратуры, студент мог пойти на преступление "из личных неприязненных отношений". В ведомстве уточнили, что подростка могли унижать: смысл слов стрелявшего сводился к тому, что над ним "издевались".

По информации ТАСС, мальчик был замкнутым, необщительным и не мог постоять за себя. Перед инцидентом он некоторое время не появлялся на занятиях. Сообщается, что оба подростка ранее не были судимы, из благополучных семей и на профилактических учетах не состояли.

Ранее стало известно, что утром 10 мая студент Барабинского филиала Новосибирского колледжа транспортных технологий имени Н.А. Лунина пронес в здание в разобранном виде гладкоствольное ружье, собрал его и выстрелил в одногруппника. По предварительны данным, оружие принадлежало отцу подростка.

После стрельбы подросток вышел в коридор и покончил с собой. Второй студент получил ранение в плечо. Также пострадали еще два человека, которые в момент инцидента выпрыгнули из окна (один получил перелом голеностопных суставов обеих ног, другой - перелом стопы). На данный момент пострадавший с огнестрельным ранением находится в реанимации, двое других пациентов с переломами сейчас в удовлетворительном состоянии.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом". На месте трагедии работают врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников, региональный уполномоченный по правам ребенка и члены комиссии по делам несовершеннолетних.

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