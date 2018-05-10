СМИ: Крымский мост откроют 15 мая в присутствии Путина

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Торжественная церемония открытия Крымского моста может пройти уже 15 мая. На мероприятии ожидают президента России Владимира Путина. Источники также не исключают вероятности, что дата сдвинется на день позже, если возникнет конфликт с личным графиком главы государства.

Открытие Крымского моста может состояться уже 15 мая, на церемонии ожидается присутствие президента России Владимира Путина. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет "Газета.ру".

В публикации уточняется, что график мероприятия будет зависеть от личного расписания главы государства, так что в крайнем случае открытие могут перенести на один день позже.

Ранее стало известно, что 14 мая Путин примет участие в саммите Евразийского экономического союза в Сочи. Там же 18 мая ожидают канцлера Германии Ангелу Меркель, с которой президент России намерен провести переговоры.

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