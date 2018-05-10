Путин подписал указ о праздновании 75-летия победы в ВОВ

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Владимир Путин подписал указ о праздновании 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Владимир Путин подписал указ о подготовке и проведении празднования 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Президент поручил правительству принять меры по улучшению социально-экономического положения ветеранов. Кроме того, кабинет министров должен разработать план основных праздничных мероприятий. В том числе с участием лидеров иностранных государств.

Владимир Путин также поручил оказать помощь Органам местного самоуправления в приведении в порядок воинских захоронений и в поиске останков воинов, погибших при защите Отечества.