Протестующие в Ереване требуют отставки мэра города

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В столице Армении продолжаются протесты и после избрания Никола Пашиняна на должность премьера. На этот раз граждане выражают недовольство мэром Еревана Тароном Маргаряном. У здания администрации собрались несколько тысяч человек. На улице образовался затор, полиция пока не вмешивается.

Несколько тысяч человек участвуют в протестной акции в Ереване, они требуют отставки мэра города Тарона Маргаряна. Об этом сообщает РИА "Новости".

Люди собрались у здания администрации армянской столицы, из-за чего на улице образовался затор. Протестующие обвиняют Маргаряна в неэффективности и неподотчетности перед жителями. Правоохранительные органы не вмешиваются в действия людей.

Маргарян занимает свой пост с 2011 года. Ранее в апреле с призывами к его отставке выступал руководитель фракции "Елк" городского совета Еревана Давид Хажакян.

Оппозиционные протесты в Армении начались 13 апреля. Изначально они были связаны с избранием бывшего президента страны Сержа Саргсяна на пост премьера. Возглавлял митинги лидер партии "Гражданский договор" Никол Пашинян. 8 мая в ходе заседания Национального собрания Армении Пашинян был избран новым премьером.

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