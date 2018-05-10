Убийца пятерых байкеров в Подмосковье покончил с собой в СИЗО

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Осужденный на пожизненный срок за убийство пятерых байкеров в Подмосковье 29-летний Илья Асеев покончил с собой 9 мая в следственном изоляторе в городе Зеленограде. По данному факту сотрудники Следственного комитета проводят проверку.

Сотрудник частного охранного предприятия Илья Асеев, в 2016 году расстрелявший пятерых байкеров в Подмосковье, 9 мая покончил с собой в СИЗО города Зеленоград, сообщает агентство "Москва".

"Вечером 9 мая в помещении санобработки заключенных СИЗО-12 в Зеленограде было обнаружено тело 29-летнего И.Асеева. Мужчина покончил с собой", - сказал собеседник агентства.

По данному факту сотрудники Следственного комитета проводят проверку.

Трагедия произошла в мае 2016 года. Байкеры готовили концертную площадку ко Дню Победы, когда к ним присоединился Асеев. Между молодыми людьми произошел конфликт. В результате молодой человек сходил в свой дом за оружием и расстрелял пятерых байкеров. От полученных ранений все пятеро скончались на месте. Свидетелями произошедшего стали две женщины, сопровождавшие мотоциклистов.

Асеев был задержан по горячим следами возле своего дома. В ноябре 2017 года Московский областной суд приговорил его к пожизненному заключению.

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