Минобороны России: ПВО Сирии сбила более половины израильских ракет

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Во время удара по территории Сирии принимали участие 28 израильских самолетов F-15 и F-16, они выпустили по различным районам около 60 ракет. Об этом сообщили в Минобороны России. В ведомстве отметили, что сирийские ПВО сумели сбить более половины запущенных Израилем ракет.

Минобороны России в четверг рассказало об отражении ПВО Сирии удара со стороны Израиля. "В нападении было задействовано 28 израильских самолетов F-15 и F-16, которыми выпущено по различным районам Сирии около 60 ракет класса "воздух-поверхность". Со стороны Израиля также было выпущено более 10 тактических ракет класса "земля-земля", - сообщили в российском оборонном ведомстве.

По данным Минобороны, "нападению подверглись места дислокации иранских вооруженных формирований, а также позиции средств ПВО сирийской армии в районе Дамаска и на юге Сирии". "В ходе отражения израильской атаки боевыми расчетами ПВО Сирии более половины ракет было сбито", - сказали ТАСС в министерстве.

Ранее Тель-Авив заявил, что произвел ответные действия, после того как иранские силы с территории Сирии запустили около 20 ракет по израильским войскам на Голанских высотах. Часть из них была перехвачена с помощью систем ПРО.