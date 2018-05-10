В Минпромторге прокомментировали планы по отказу от иностранных лекарств

Теги: Общество санкции лекарства

Россия не намерена запрещать ввоз в страну лекарств, аналоги которых не производятся на ее территории, рассказали в Минпромторге. Подобные санкционные меры будут актуальны только для тех вещей, которым уже имеются качественные отечественные аналоги.

Исполняющий обязанности министра промышленности и торговли Денис Мантуров прокомментировал информацию о возможном запрете на ввоз в страну иностранных лекарств, заявив, что ограничения не коснутся тех препаратов, которые не производятся на территории России. Его слова приводят "Известия".

"Зачем же сегодня принимать решения по лекарствам, которые у нас не производятся? Зачем сейчас закрывать такую возможность? Нет.", - сказал Мантуров, добавив при этом, что в обозримом будущем к этому вопросу можно будет вернуться.

Также и.о. главы Минпромторга отметил, что у России в достатке имеются газотурбинные установки для малой энергетики или для нефте- и газопередачи, так что необходимость в их зарубежных аналогах отсутствует.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы Государственной думы, заявил, что Россия не намерена полностью отказываться от иностранных лекарственных препаратов, однако будет наращивать собственное производство.

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