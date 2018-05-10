14:57, 10 мая 2018

В центре Москвы нашли уникальный артефакт XV-XVI веков

Теги:  Москва  собянин  археология

Археологи нашли в Лучниковом переулке Москвы уникальную створку иконки-мощевика, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

В Лучниковом переулке во время работ по благоустройству археологи нашли уникальную вещь - створку иконки-мощевика. Об этом во вторник в Twitter сообщил Сергей Собянин.

Мэр Москвы уточнил, что она сделана в технике литья из медного сплава в XV-XVI веках. Возможно, её потеряли на дороге, которая соединяла Кремль и Китай-город со Златоустовским монастырем. К твиту прилагаются и фотографии иконки.

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