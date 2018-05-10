В центре Москвы нашли уникальный артефакт XV-XVI веков
Теги: Москва собянин археология
Археологи нашли в Лучниковом переулке Москвы уникальную створку иконки-мощевика, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
В Лучниковом переулке во время работ по благоустройству археологи нашли уникальную вещь - створку иконки-мощевика. Об этом во вторник в Twitter сообщил Сергей Собянин.
В Лучниковом переулке в ходе работ по благоустройству археологи нашли уникальную вещь - створку иконки-мощевика. Она сделана в технике литья из медного сплава в 15-16 веках. Возможно, ее потеряли на дороге, которая соединяла Кремль и Китай-город со Златоустовским монастырем. pic.twitter.com/E8OVWy7OIj— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 10 мая 2018 г.
Мэр Москвы уточнил, что она сделана в технике литья из медного сплава в XV-XVI веках. Возможно, её потеряли на дороге, которая соединяла Кремль и Китай-город со Златоустовским монастырем. К твиту прилагаются и фотографии иконки.
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