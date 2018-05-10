Собянин в прямом эфире ответит на вопросы москвичей 17 мая

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В четверг, 17 мая, мэр Москвы Сергей Собянин в прямом эфире нашего телеканала ответит на вопросы москвичей.

Сергей Собянин в прямом эфире "ТВ Центра" ответит на вопросы москвичей 17 мая. Образование, здравоохранение, социальная сфера, благоустройство, транспорт и другие темы. Можно задать и свой вопрос. Для этого надо зайти на сайт "ТВ Центра" и воспользоваться специальной формой. Нужно лишь указать имя, адрес электронной почты и тему, которая вас интересует. Помимо текстов принимаются и видеовопросы.