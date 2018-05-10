В Домодедове задержали организаторов незаконной миграции

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В подмосковном Домодедове задержаны трое уроженцев Средней Азии. Их подозреваются в организации незаконной миграции. За деньги они предлагали прибывающим в нашу страну сделать поддельные документы о постановке на миграционный учет.

Приехали недавно и уже попали в поле зрения правоохранителей. Трое граждан из Средней Азии легкий заработок искали среди таких же иностранцев. Мигрантам без документов они предлагали услуги по постановке на учет. Вот только клиенты и не догадывались о незаконности предоставляемых услуг. Трое сообщников оформляли регистрация по почте, передает "ТВ Центр".

Ранее несудимых сообщников задержали с поличным. При них же нашли и средства ведения подпольного бизнеса: фальшивые штампы и печати, подложные документы, чеки и полученную прибыль, которую делили прямо на месте.

"В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Ожидать суда трое незаконных коммерсантов будут в СИЗО. Им грозит провести там и ближайшие семь лет.

Елена Сахно, "ТВ Центр".